Dall’Inghilterra: “Crystal Palace su Pavlovic del Milan: ecco quanto costa”

Operazione da circa 30 milioni di euro se concretizzata

Verosimilmente, però, se davvero si concretizzerà una cessione di Pavlovic, l'importo effettivo dell'operazione possa essere, per il 'Sun', di 25 milioni di sterline. Pari a circa 30 milioni di euro. Per una maxi-plusvalenza per le casse del Milan. L'alternativa a Pavlovic, per il Crystal Palace, sarebbe il portoghese Tiago Djaló, ex rossonero di proprietà della Juventus ma in prestito al Porto. LEGGI ANCHE: Derby Milan-Inter, Shevchenko sicuro: “Può essere il momento di Leao” >>>