Tecca: “Giroud? E’ una grande occasione per il Milan” | News

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Olivier Giroud. L'attaccante di proprietà del Chelsea è seguito con molta attenzione del Milan: "È una grande occasione per il Milan. Potrebbe essere uno stimolo di crescita anche per Rebic e Leao, è un complimento o anche un'alternativa anche per Ibrahimovic, è una quota di caratura internazionale e di esperienza per il Milan. È una scelta da approvare in pieno: grande giocatore". Intanto sempre a proposito del calciomercato del Milan: spunta l'idea Milik.