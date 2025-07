Tare, incontro a Casa Milan. Mercato: Ramos in attacco? Highlights Milan

Prima sgambata del Milan, in famiglia. Finita 3-0, gol di Gabbia, Liberali e Bartesaghi. Incontro di Tare in sede, mentre Ramos sale

Oggi la prima sgambata del Milan, in famiglia. Finita 3-0, gol di Gabbia, Liberali e Bartesaghi. Intanto incontro di Tare in sede, mentre Ramos sale per l’attacco. Le ultime notizie. Nel primo pomeriggio ha incontrato a Casa Milan emissari della Sports360, tra cui Francesco Romano. L’agenzia segue calciatori interessanti come Stiller, Mittelstadt, Sugawara e Baku.