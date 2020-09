Szoboszlai, l’agente parla del suo futuro: decisione definitiva

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – L’agente di Dominik Szoboszlai, Matyas Esterhazy, ha svelato il futuro dell’ungherese accostato più volte al Milan. Ecco cosa ha detto ai microfoni di ‘Gianlucadimarzio.com’: “Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria. Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali. Abbiamo fatto un annuncio ufficiale prima della pausa per le nazionali per dire che Dominik ha deciso di rimanere a Salisburgo. Quella decisione non è cambiata”.

