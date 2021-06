Szczesny: “Ho parlato con la Juventus, non mi venderanno al 100%”

Szczesny, portiere della Juventus, allontana definitivamente Gigio Donnarumma: il polacco rimarrà al 100% in bianconero

Intervenuto ai microfoni di meczyki.pl, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha fatto chiarezza sul suo futuro. Queste le sue parole direttamente dalla Polonia. "Ho parlato col club e mi è stato detto che non ci sono dubbi sulla mia posizione. Contano su di me e non mi venderanno, sicuro al 100%. Io voglio restare e quindi siamo in perfetta sintonia. Allegri è importante per me, in passato abbiamo lavorato bene. Mi guarda come un portiere ma anche come essere umano. Pirlo? Lo apprezzo molto, ha conoscenze, capacità e idee. Vedrete che in futuro il suo lavoro pagherà. Gli auguro buona fortuna ovunque andrà e so che potrà andare ovunque perché è già un grande allenatore". Dunque pista bianconera che si allontana sempre di più per Gianluigi Donnarumma, ancora in cerca di una sistemazione dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan. A proposito di rinnovi, sembra che Calhanoglu rimarrà al Milan.