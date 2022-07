Stipendio Ziyech: quanto guadagna al Chelsea | Mercato Milan

Spazzati via tutti i dubbi sul futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara , il calciomercato del Milan è finalmente pronto a decollare. I due dirigenti dell'area tecnica, dopo una lunga discussione con la proprietà, hanno firmato i tanto attesi rinnovi di contratto. I discorsi con club e giocatori, come ammesso dallo stesso Maldini, sono andati a rilento vista una questione non così facile da risolvere. Ma adesso non bisogna più guardarsi indietro, ma recuperare il terreno perso nelle ultime settimane. Tra i tanti nomi accostati al club rossonero c'è quello di Hakim Ziyech , duttile classe 1993 del Chelsea capace di giocare in diverse zone della trequarti. È proprio in quella porzione di campo che il Milan vuole rinforzarsi, con il marocchino sarebbe il profilo ideale per alzare la qualità e per dare tante alternative a Stefano Pioli.

Per un Milan sostenibile ma attento alla competitività sul campo la parte ingaggio non rappresenta proprio un dettaglio. Come noto il tetto rossonero si aggira sui 4/4,5 milioni di euro: ma Ziyech rientrerebbe in questi parametri? Il talento ex Ajax, al Chelsea, percepisce uno stipendio di 5,2 milioni di sterline, ovvero poco più di 6 milioni di euro annui. Considerando il tetto ingaggi citato in precedenza, la notevole differenza balza immediatamente agli occhi. In questi casi però la volontà del giocatore può fare la differenza. Ziyech, infatti, non è un titolare nello scacchiere di Thomas Tuchel; la possibilità di tornare protagonista nella squadra Campione d'Italia può essere tanto allettante da convincerlo ad un piccolo sacrificio. Ancora nulla è deciso, ma quel che è certo è che Ziyech è uno dei profili che il Milan sta seguendo con più attenzione. Si riuscirà a trovare una soluzione a metà strada? Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>