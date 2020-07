MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a pochi minuti dalla sfida Spal-Milan dello stadio ‘Paolo Mazza‘. Ecco le dichiarazioni di Saelemaekers: “Il riscatto? Per me e per la mia famiglia è un’ottima soluzione, era quello che volevamo accadesse. È accaduto oggi e sono contento”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA GARA TRA FERRARESI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

