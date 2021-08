Serie C – Seregno, Sabino Signorile del Milan a un passo / News

Sabino Signorile, esterno classe 2002 del Milan, è ad un passo dal vestire la maglia del Seregno, club che milita in Serie C

Calciomercato che entra nel vivo anche nelle categorie minori. Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb' il Seregno, club di Serie C, sembra davvero vicino a chiudere per un doppio colpo in entrata. A centrocampo è in arrivo Gianmarco Alba, classe 2001 del Monopoli, mentre in attacco è vicinissimo Sabino Signorile, esterno d'attacco classe 2002 della Primavera del Milan.