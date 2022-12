Serie A, una squadra in vendita: c’è anche Bakayoko del Milan

Milan, Bakayoko sempre in partenza

Bakayoko, si legge, è fuori dai piani del Milan e ancora a zero presenze in stagione. L’Olympiacos e l’Adana Dermispor lo vorrebbero, ma il francese, in prestito a Milanello dal Chelsea, nicchia: di certo non collezionerà le 15 gare (da almeno 45’) che servirebbero per il riscatto e nella peggiore delle ipotesi a luglio tornerà a Londra. Il francese resta ai margini del Milan. Per l'attacco un nuovo nome dalla Francia? La situazione >>>