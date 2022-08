Fofana: “Ho delle richieste, devo riflettere”. È stato accostato anche al Milan

Seko Fofana , centrocampista del Lens, è uno dei nomi chiacchierati in ottica mercato. Dopo la vittoria contro il Rennes il centrocampista ex Udinese, spesso accostato anche al Milan, ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'Canal Plus'. Queste le dichiarazioni.

"Manca ancora qualche giorno per capire quale decisione prenderò, ma finché scendo in campo sono felice perché riesco comunque ad esprimermi dando il massimo. Non so cosa mi riserverà il domani, tutto è possibile negli ultimi giorni. Ho delle richieste, devo riflettere in compagnia di chi mi circonda. La società sa cosa sto aspettando".