Secondo portiere Milan, Begovic non tornerà: ecco perché

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La ricerca del secondo portiere prosegue per il Milan. Asmir Begovic non tornerà, almeno questa è la notizia che riferiscono i colleghi di Sky Sport 24, i quali spiegano anche il perché. C’è distanza tra domanda e offerta circa lo stipendio che il portiere vorrebbe percepire e che il club invece offre.

La scorsa stagione Begovic è arrivato in prestito a gennaio, e ha guadagnato mezzo milione di euro per 6 mesi. La richiesta per una stagione in rossonero, la prossima in questo caso, sarebbe di ben 2 milioni di euro netti. Cifra che il Milan non può, non vuole e (pensiamo noi) non deve spendere per un portiere che potenzialmente potrebbe giocare appena 4-5 partite. Nella scorsa mezza stagione ha collezionato appena 2 presenze.

