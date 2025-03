Si parla molto, in questo periodo, della possibile trattativa per il rinnovo del contratto di Theo Hernández con il Milan . L'attuale accordo tra il terzino sinistro francese, da 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio più bonus , scadrà, infatti, tra poco più di un anno, il 30 giugno 2026 .

Milan, rinnovo o no per Theo Hernández? Ne parla Schira

Nei mesi scorsi era trapelato ottimismo per un'intesa, sul nuovo contratto quinquennale, intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio più bonus, poi tutto si è arenato. Questo, a quanto pare, soprattutto per via delle prestazioni non eccezionali del numero 19 in questa stagione.