Schira: “Milan, dirigenza furiosa con Theo Hernández. In estate …”

"La dirigenza del Milan è furiosa con Theo Hernández per il cartellino rosso contro il Feyenoord - ha scritto -. Il terzino sinistro francese potrebbe essere multato. Il suo contratto scade a giugno 2026 e non c'è un accordo per estenderlo. Se non raggiungono un accordo, potrebbe essere venduto nella finestra estiva di calciomercato". LEGGI ANCHE: Fallimento Milan, Ibra 'assolve' Theo Hernández. Poi rivela che ... >>>