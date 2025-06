Schira: “Calabria, futuro al Bologna in dubbio. Ecco cosa manca”

L'ex capitano del Milan, Davide Calabria, sembra non essere tra i prescelti per il Bologna dell'anno prossimo. La situazione attuale

"Il futuro di Davide Calabria al Bologna è in dubbio: non c'è alcun accordo sul prolungamento del contratto per ora".

CALABRIA NEL RICORDO DEI TIFOSI

Scrive così Nicolò Schira su X, dove spesso riferisce voci di mercato. Questa volta è il turno di Davide Calabria, ex rossonero che è cresciuto nelle giovanili del Milan e che ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. I tifosi forse ne hanno un ricordo divisivo: c'è chi lo ha apprezzato per la dedizione alla maglia e chi lo ha criticato per le prestazioni non all'altezza per un terzino che indossi la magli del Diavolo.