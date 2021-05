Sassuolo e Sampdoria, per la panchina piace l’ex Milan Giampaolo

Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan, nel mirino di Sassuolo e Sampdoria dopo la sfortunata esperienza con il Torino

Dopo le avventure fallimentari con Milan e Torino, Marco Giampaolo potrebbe voltare pagina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il nativo di Bellinzona piace molto a Sampdoria e Sassuolo, alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo gli addii e Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi. Per quanto riguarda il club ligure, si tratterebbe di un ritorno dopo l'avventura, con ottimi risultati, dal 2016 al 2019. I neroverdi, però, non stanno a guardare e avrebbero avuto diversi contatti diretti con Giampaolo negli ultimi giorni. Sarà testa a testa? Ulteriori novità sono attese nei prossimi giorni.