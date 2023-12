Santos, non solo Marcos Leonardo: ecco tutti i talenti a prezzo di saldo

Dopo 111 anni di storia il Santos è retrocesso nella Serie B brasiliana. Un fatto che da quelle parti vivono molto male, proprio per la storia che il club carioca ha. Un po' come se in Italia la stessa cosa dovesse capitare all'Inter, società che mai ha vissuto la seconda lega nazionale. La caduta del Santos, automaticamente, fa in modo che i maggiori talenti subiscano una svalutazione. Andiamo quindi a vedere chi sono i calciatori in questione, ai quali magari il Milan potrebbe guardare con attenzione.