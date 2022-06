Sanches: “Scegli ciò che è buono per la tua anima, non per il tuo ego”

La trattativa tra il Milan e il Lille per Renato Sanches si è complicata nelle ultime ore. I due club avrebbero trovato l'accordo già da diversi giorni, così anche con il procuratore del calciatore. Il motivo che probabilmente sta complicando l'affare è legato alla situazione societaria dei rossoneri, favorendo in questo modo il PSG che si è inserito nella trattativa. Paolo Maldini e Ricky Massara, come ben si sa, non hanno ancora rinnovato, dunque il mercato in entrata del Diavolo appare momentaneamente fermo.