Romano: “Pobega rinnova con il Milan. Obiettivo resta Renato Sanches”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei movimenti sia in entrata che in uscita del Milan

Secondo l'esperto di mercato, il Milan prolungherà il contratto di Tommaso Pobega, il quale farà parte della squadra di Stefano Pioli nella prossima stagione. A differenza dell'ormai ex giocatore del Torino, potrebbe andare via Tiemoué Bakayoko. Nonostante sia ancora in prestito dal Chelsea, il francese potrebbe lasciare i rossoneri. Mentre l'obiettivo di mercato del Milan rimane sempre Renato Sanches. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato