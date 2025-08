Romano: “Nunez? Non risulta una trattativa avviata con il Liverpool”

Ci sono contatti lato giocatore e presto si parlerà con il Liverpool, chiede una cifra alta. Il Liverpool ha speso tanto quest’estate, è andato via Luis Diaz, e vendere un giocatore come Darwin Nunez sarebbe molto importante a livello di costi. Lui vuole e deve andare via ed il Liverpool vuole trovargli una soluzione. Ma si partiva già da giugno da 65 milioni di euro. Per quanto riguarda il Milan non risulta una trattativa avviata con il Liverpool. Poi che gli agenti parlino con diverse squadre parlino con diverse squadre è naturale, ma ad oggi non siamo ancora nel momento in cui possiamo garantire che il Milan ha avviato una trattativa per Darwin Nunez”