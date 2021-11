Romano: “In programma un incontro con Raiola per Romagnoli. Su Pioli…”

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del futuro di Alessio Romagnoli e di Stefano Pioli

Novità in vista in casa rossonera. Secondo quanto riferisce su Twitter l'esperto di mercato Fabrizio Romano, nei prossimi giorni la dirigenza rossonera incontrerà Mino Raiola per decidere il futuro di Alessio Romagnoli. Pare tutto fatto, invece, per il rinnovo di Stefano Pioli. Questo l'intervento sul social del giornalista. "Il Milan ha in programma un incontro con Mino Raiola per parlare del contratto di Alessio Romagnoli (quello attuale scade nel 2022). Ancora nessun aggiornamento per Kessié. Nei prossimi giorni il Milan annuncerà anche il prolungamento del contratto del tecnico Stefano Pioli fino a giugno 2024". Milan, le top news di oggi: le ultime sul rinnovo di Pioli e sul futuro di Alvarez