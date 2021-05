Romagnoli: “Finché sono qua, pronto a dare tutto”. Quale futuro per lui?

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2022

L'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato un approfondimento sulla situazione di Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano del Milan di Stefano Pioli. Il numero 13, infatti, dopo essere stato messo fuori causa per un mese abbondante per via di un infortunio al polpaccio, è tornato in gruppo da qualche settimana. Dopo aver collezionato un paio di panchine, è tornato in campo per 15' all'Olimpico contro la Lazio e, infine, da titolare sabato sera a 'San Siro' contro il Benevento.

Ora, dunque, si è domandata la 'rosea', sarà interessante capire che cosa succederà nelle ultime quattro gare stagionali. Pioli avrà a disposizione, oltre a Romagnoli, il danese Simon Kjær e Fikayo Tomori. I tre, più o meno, hanno la stessa quotazione. Chi resterà quindi fuori dalla formazione titolare rossonera per il decisivo Juventus-Milan di domenica sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino?

Il fatto che con il Benevento il Milan abbia ottenuto un 'clean sheet' (non accadeva dal 7 marzo scorso, Verona-Milan 0-2, guarda caso ultima gara da titolare di Romagnoli prima dello stop), ha giovato al bioritmo del capitano rossonero e, magari, anche alle analisi di Pioli. Nel post-partita della sfida contro i sanniti, poi, Romagnoli ha parlato e spiegato: "Io vorrei sempre giocare, poi le scelte le fa il mister. Finché sono qua, sono pronto a dare tutto me stesso. L’importante è che chi gioca dia l’anima. Se il mio futuro passa dalla Champions? Ho un altro anno di contratto, sono domande per i dirigenti e non per me".

E qui si apre il capitolo dedicato al calciomercato. Romagnoli, come noto, andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2022. Il suo agente, che anche in questo caso è Mino Raiola, per rinnovare che l'ingaggio del suo assistito aumenti da 3,5 a 5 milioni di euro netti a stagione. Dunque: o si trova un accordo, in qualche modo, oppure il Milan si ritroverà costretto a mettere sul mercato Romagnoli in estate.

Questo per scongiurare il rischio, concreto nel caso di Donnarumma, di perdere il suo capitano a costo zero nel 2022. Per 'La Gazzetta dello Sport', le parole di Romagnoli sono piuttosto lapidarie e forse anche fataliste. Quel 'finché sono qua', infatti, definirebbe bene l'incertezza del momento e la consapevolezza che da giugno in poi potrebbe succedere di tutto.