Roma, Zaniolo va via? La Juve ci pensa, Milan non una pista calda | PM

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Nicolò Zaniolo al momento non sembrerebbe essere un obiettivo di mercato del Milan

Nicolò Zaniolo potrebbe dire addio alla Roma. E' questa la notizia lanciata in mattinata da 'Tuttosport', quotidiano sportivo uscito stamani in edicola. Secondo la testata torinese, il calciatore dei giallorossi non è in uscita dal club allenato da José Mourinho, ma un'offerta congrua con il suo reale valore potrebbe far cambiare idea ai Friedkin. Trequartista ed esterno destro, il classe 1999 è uno dei calciatori che potrebbero fare la fortuna della Nazionale del futuro, con Roberto Mancini che è stato uno dei primi a credere nel giocatore cresciuto nel vivaio dell'Inter.