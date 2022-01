Riqui Puig, il Barcellona riflette: su di lui gli occhi del Milan e non solo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Milan starebbe seguendo il giocatore del Barcellona Riqui Puig

Il Barcellona starebbe valutando la posizione di Riqui Puig. Il centrocampista classe 1999, cresciuto nella cantera dei 'blaugrana', potrebbe non aver convinto appieno il nuovo allenatore Xavi. Dal 2018 ad oggi sono 36 le presenze con la prima squadra del Barça, condite anche da una rete. Centrocampista centrale di ruolo, all'occorrenza anche trequartista, Puig secondo il quotidiano spagnolo 'Sport', sarebbe seguito da diversi club europei. In Serie A piace a Milan, Inter, Juventus e Napoli, in Spagna gode della stima di Betis, Getafe, Granada. Inoltre il talento 'blaugrana' è seguito anche dall'Arsenal.