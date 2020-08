Rinnovo Romagnoli? Ecco quando il Milan parlerà con Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il rinnovo di Alessio Romagnoli non è priorità assoluta per i rossoneri. Il contratto del capitano rossonero scadrà nel giugno 2022. Visto il pochissimo tempo per operare sul mercato in entrata e in uscita, e anche sulla questione più prioritaria del rinnovo di Ibrahimovi, il Milan posticiperà gli incontri per i rinnovi al termine del calciomercato estivo.

L’incontro con Mino Raiola per discutere del rinnovo di Romagnoli sarà ad autunno, dunque più precisamente ad ottobre. A mercato finito, e a stagione già iniziata, si discuterà di un prolungamento e di un eventuale adeguamento dello stipendio del capitano rossonero. Almeno queste sono le indiscrezioni che circolano. Il Milan ha altre priorità, giustamente, e il tempo stringe.

