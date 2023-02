Rinnovo Leao, il tempo stringe: il contratto con il Milan scade nel 2024

Rinnovo Leao, il tempo inizia a stringere

Leao, si legge, è stato il migliore giocatore dell'ultima Serie A. Rappresenta un capitale umano da proteggere e su cui investire, ma il tempo starebbe iniziando a stringere. Senza il rinnovo, infatti, tra il Milan e Rafa ci sarebbe poco meno di un anno di contratto e si rischierebbe di perdere un ulteriore giocatore a zero. Se il rinnovo non dovesse arrivare, il Milan potrebbe essere costretto a vendere il portoghese nella prossima sessione di calciomercato per cercare di prendere il massimo possibile. Il Milan, secondo la rosea, avrebbe offerto a Leao oltre 6 milioni all'anno fino al 2027, ma il calciatore starebbe tentennando. Calciomercato Milan – Alla ricerca di rinforzi! Obiettivo in Serie A