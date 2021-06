Rinnovo Kessié, SportMediaset: “C’è distanza tra domanda e offerta”

Dopo gli ultimi addii di Calhanoglu e Donnarumma, il Milan vuole blindare Kessié: ecco l'analisi di SportMediaset sul rinnovo dell'ivoriano

Il Milan ha dovuto salutare in maniera definitiva Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Dopo i mancati rinnovi degli ormai nuovi acquisti di PSG e Inter, i rossoneri puntano a blindare alcune colonne portati della squadra di Pioli. Tra questi c'è sicuramente Franck Kessié, in scadenza di contratto nel 2022. Secondo 'SportMediaset', c'è ancora distanza tra la domanda del calciatore (5 milioni di euro più bonus) e l'offerta del club, ferma a 4 milioni. La sensazione, però, è che si potrà chiudere nel migliore dei modi in maniera tale da evitare situazioni analoghe come quelle del portiere italiano e del centrocampista turco. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.