Rinnovo Donnarumma, Pellegatti: “Gigio vuole restare, sforzo notevole del Milan”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni riportate da 'StarCasino.sport': "Il Milan vuole continuare con Gigio Donnarumma. Gigio – Prodigio vuole rimanere al Milan. Mi sembra già un buon inizio. Però è come il gioco dell'oca. La pedina si muove in avanti. Poi incontra la casella: "Ricomincia da capo!" e si torna indietro. Insomma, fuor di metafora, il Club di via Aldo Rossi ha sottoposto, da settimane, un'offerta di 8 milioni, bonus compresi. Uno sforzo notevole perché si parla di una maggiorazione del 30% rispetto alla precedente. Ricordiamo infatti che il portiere rossonero percepisce dall'11 luglio 2017 la cifra di 6 milioni. Questa dunque la proposta del Milan a fronte di una richiesta di 10/12 milioni".