Rinnovo Calabria, c’è l’offerta del Milan: contratto fino al 2026 / News

Le ultime sul mercato del Milan. La dirigenza offre un contratto fino al 2026 a Davide Calabria: si continua a trattare

Come noto, nella giornata di ieri, è andato in scena un incontro tra la dirigenza del Milan e l'entourage di Davide Calabria. Sul piatto il rinnovo del terzino, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'offerta rossonera prevede un prolungamento fino al 2026 a 2 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che ancora non incontrerebbe il favore totale dell'altra parte vista la stagione da assoluto protagonista del classe 1996. Si continua a trattare in un clima decisamente disteso: nei prossimi giorni avrà luogo un nuovo summit. Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott