Milan, rinnovo Calabria: fumata grigia, ma pochi dubbi. Sarà capitano?

Le ultime sul rinnovo di Davide Calabria. Primo incontro tra la dirigenza del Milan e il suo entourage: questo il punto della situazione

Una delle rivelazioni della stagione appena andata in archivio è certamente Davide Calabria. Il terzino del Milan, dopo qualche annata sottotono, sembrava essere un nome in uscita nella scorsa sessione estiva di mercato. Dopo la decisione di trattenerlo in rosa, il classe 1996 si è impossessato del ruolo di titolare inamovibile nello scacchiere di Stefano Pioli. Per questo motivo l'intenzione della società è certamente quella di trattenerlo a lungo. Come riferisce 'Tuttosport' nella giornata di ieri è andato in scena un incontro con il suo entourage per discutere il suo contratto, in scadenza nel 2022.