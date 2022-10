Rinnovo Bennacer, l’algerino avrebbe una proposta superiore dalla Premier

Che il rinnovo di Rafael Leao sia la questione più spinosa in Casa Milan non c'è dubbio, ma non è l'unica da monitorare. La dirigenza rossonera, in parallelo, sta lavorando anche ai prolungamenti di Pierre Kalulu e Ismael Bennacer . Attenzione alla situazione relativa all'algerino che, nelle ultime ore, si starebbe complicando leggermente.

Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il Milan avrebbe in mente per Bennacer un'offerta da 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il problema sarebbe una proposta arrivata dalla Premier League per l'ex Empoli di circa 4 milioni più bonus. Per questo motivo, attualmente, c'è distanza per il rinnovo, anche se ci saranno nuovi contatti nelle prossime settimane.