Complessa anche la situazione di Theo. Per il quotidiano sportivo nazionale, sarebbe possibile giungere al rinnovo soltanto al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro attualmente percepiti di stipendio. Se il terzino, classe 1997, non fosse d'accordo, due strade possibili: la cessione in estate - ma al momento non ci sono vere offerte - o la permanenza senza il posto da titolare assicurato per poi salutare a parametro zero. Proposte vere e proprie non sono arrivate neanche per Rafael Leão, che però ha un contratto più lungo, fino al 30 giugno 2028.