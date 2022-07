Renato Sanches, il Lille trova già il sostituto: visite mediche per Cabella

Come successo con Sven Botman, l'inseguimento del Milan per Renato Sanches dura ormai dallo scorso calciomercato di gennaio. I rossoneri si augurano che il finale non sarà lo stesso, ma l'inserimento del Psg non può che preoccupare la dirigenza. Se ancora ci fosse bisogno di qualche conferma sul fatto che il portoghese lascerà il club francese, ecco l'arrivo del suo sostituto.