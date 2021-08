Real Madrid, Takefusa Kubo verso la cessione: era un obiettivo del Milan

Accostato anche al Milan, Takefusa Kubo è pronto a lasciare il Real Madrid. Il giapponese non rientra nei piani di Carlo Ancelotti

Accostato anche al Milan, Takefusa Kubo è pronto a lasciare il Real Madrid. Il giapponese non rientra nei piani di Carlo Ancelotti. Ecco perché è pronto ad una nuova avventura nella Liga. Dopo i prestiti a Maiorca, Villarreal e Getafe, Kubo è pronto ad un'altra cessione temporanea. Secondo quanto riferisce 'El Transistor', il nipponico potrebbe andare alla Real Sociedad o tornare al Maiorca. Recentemente, Kubo è stato protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con la nazionale di casa arrivata sino ai quarti di finale, prima di essere eliminata dalla Spagna ai tempi supplementari. Per lui 3 reti in 5 partite. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto