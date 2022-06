Real Madrid, Modric rinnova fino al 2023: la leggenda continua

Luka Modric ha rinnovato il contratto con il Real Madrid fino al 2023. Il croato ha quasi 37 anni ma per il club è una leggenda

Luka Modric resterà al Real Madrid per un'altra stagione , come ufficializzato oggi dal club spagnolo che ha deciso di confermare il fuoriclasse croato. 'Un genio, una leggenda' , lo si definisce sul profilo Twitter delle 'Merengues'. Modric compirà il prossimo settembre 37 anni . E' la seconda volta consecutiva che Modric ottiene un prolungamento annuale, alla luce di un fisico ancora integro e di un gioco che resta illuminante.

I numeri dell'ultima stagione del Pallone d'Oro 2018 sono eloquenti: 45 partite, 3 gol e 12 assist. Modric è stato acclamato lunedì sera, a Spalato, in occasione del match di Nations League tra la Croazia e la Francia guidata dal compagno di squadra Karim Benzema, col pubblico che gli ha tributato cori e ovazioni per la sua 150esima presenza in nazionale.