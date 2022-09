Real Madrid, Asensio: “Mai pensato di partire. Rinnovo? Vedremo”

Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite moltissime voci circa un possibile futuro lontano dal Real Madrid per il trequartista, Marco Asensio . È lo stesso giocatore a spiegare come stanno le cose in un'intervista concessa ai microfoni del Partidazo de la Cope.

"Sono molto felice di essere ancora qui al Real Madrid, la fiducia di Carlo Ancelotti è stata fondamentale per me. In nessun momento ho pensato di poter partire anche se c'erano delle opzioni. Rinnovo? Vedremo cosa accadrà in futuro, nel calcio le cose possono cambiare molto rapidamente e non so quello che potrebbe accadere". Così Marco Asensio ai microfoni del Partidazo de la Cope. Dichiarazioni che lasciano comunque aperti spiragli di trattativa per il prossimo futuro.