Rangnick, niente accordo con l’Eintracht. Dalla Germania: “Schizzinoso”

Per Ralf Rangnick, dopo il mancato arrivo al Milan, salta anche l'accordo con l'Eintracht Francoforte. E viene definito "troppo schizzinoso"

Ancora un nulla di fatto per Ralf Rangnick. Dopo il lunghissimo tormentone in cui il suo nome è stato accostato al Milan, il tedesco ha trattato con l'Eintracht Francoforte per un suo approdo nella dirigenza del club. Se per quanto riguarda il Diavolo il rifiuto è stato condizionato dai grandi risultati ottenuti da Stefano Pioli, in questo caso il mancato accordo sarebbe dovuto ad altre questioni. A questo punto in canale tedesco 'Sport1' si è posto una domanda: "Troppo schizzinoso o difficilmente negoziabile?". Che Rangnick sia una personalità particolare è abbastanza noto, i paletti messi al Milan senza nemmeno essere presente ne sono la testimonianza.