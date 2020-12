Raiola: “Haaland al Barcellona? Fake news. Mai parlato con Rousaud”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Mino Raiola, ai microfoni di Sport1, ha parlato del futuro di Erling Haaland attaccante del Borussia Dortmund. In particolare l’agente italo-olandese ha risposto alla domanda riguardante il passaggio dell’attaccante norvegese al Barcellona in caso di elezione a presidente di Rousaud. “Notizie false! Non ho mai parlato con nessun candidato alla presidenza del Barcellona di Haaland e non voglio farlo. Se a gennaio ci sarà un nuovo presidente eletto, può chiamarmi”, ha dichiarato Raiola.

