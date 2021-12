Psg, servono 100 milioni dal mercato: ecco i giocatori in uscita

Attenzione alla notizia che arriva dalla Francia: il Psg ha bisogno di 100 milioni per limitare le perdite di bilancio. Ecco chi può partire

Il nome illustre della lista è quello di Mauro Icardi, non un titolare di Pochettino ma un giocatore che comunque rappresenta un'arma importante dalla panchina. La sua valutazione sarebbe intorno ai 30 milioni di euro: una cifra non affatto spropositata per un attaccante del suo calibro. Insieme all'argentino c'è anche Rafinha, anche lui ex calciatore dell'Inter che è stato accostato più volte al Milan come nome buono per la trequarti. Chissà che non possa ritornare di moda vista la situazione attuale in quella porzione del campo. Rientra in questo elenco anche Julian Draxler, che viene valutato circa 20 milioni. Attenzione anche a Sergio Rico, sceso nelle gerarchie dopo l'arrivo di Donnarumma, Kurzawa, Kehrer e Diallo. Milan, le top news di oggi: l'erede di Kessié arriva dalla Juve?