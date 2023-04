PSG, sempre più lontano il rinnovo di Messi: costa troppo

Il futuro di Leo Messi, potrebbe essere sempre più lontano dal PSG. Come riporta Le Parisien, la proprietà qatariota non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto dell'argentino per un motivo particolare: vorrebbe avere maggiore margini di manovra sul mercato, visto che una partenza di Messi abbasserebbe il monte ingaggi di 40 milioni e consentirebbe di ridurre una massa salariale che è arrivata a 729 milioni. Il club francese sarebbe consapevole della rabbia dei tifosi, che hanno recentemente fischiato l'ex Barcellona, e tra l'altro è "costretto" a tenere Neymar, perché il brasiliano ha un accordo fino al 2027. Per questo motivo il sacrificio sembra inevitabile. La Pulce, potrebbe sempre tornare al Barcellona, rumor di mercato che continua a circolare intorno all'agentino. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida alla Lazio per un centrocampista?