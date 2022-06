Dalla Francia: “L’offerta del PSG per Renato Sanches non soddisfa il Lille”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, l'offerta del PSG per Renato Sanches non soddisferebbe il Lille

Continua ad essere in fase di stallo la trattativa tra il Milan e il Lille per Renato Sanches. Una situazione che si sta riversando contro i rossoneri, in quanto sul calciatore è fiondato il ricco PSG. Nonostante i rumors degli ultimi giorni indichino come il calciatore sia vicino al club parigino, in realtà le cose sembrerebbero andare diversamente.