PSG, al via la cessione di Renato Sanches: Liverpool alla finestra

Come riportato da Football Insider, il PSG vorrebbe cedere Renato Sanches e il Liverpool rientrerebbe tra le squadre interessate

Secondo quanto riportato da Football Insider, il PSG avrebbe inserito Renato Sanches tra i giocatori cedibili. Il centrocampista portoghese, a lungo corteggiato dal Milan durante la sessione di mercato della scorsa estate, non ha mai potuto rendere al meglio delle sue qualità, colpa, soprattutto, dei tanti problemi fisici.

Tra le squadre interessate al classe 97' vi sarebbe anche il Liverpool. La società parigina lo valuta circa 20 milioni di euro e dalla parti di Anfield si starebbe iniziando a fare qualche valutazione per l'ingaggio dell'ex Lille. In questa stagione, Renato Sanches ha collezionato 22 presenza, tra Ligue 1, Champions League e Coupe de France, mettendo a segno solo 2 goal.