Progetto Milan Futuro, nuovo talento in difesa: ecco Piermarini

Progetto Milan Futuro, ecco Piermarini. Il difensore classe 2006 arriva da Ascoli Calcio 1898 FC e ha scelto di legarsi ai colori rossoneri

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Piermarini, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.