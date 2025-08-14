PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Progetto Milan Futuro, nuovo talento in difesa: ecco Piermarini

Progetto Milan Futuro, nuovo talento in difesa: ecco Piermarini

Milan Futuro Oddo
Progetto Milan Futuro, ecco Piermarini. Il difensore classe 2006 arriva da Ascoli Calcio 1898 FC e ha scelto di legarsi ai colori rossoneri
AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Piermarini, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il difensore, nato nel 2006 arriva da Ascoli Calcio 1898 FC e ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.

