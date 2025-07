Tommaso Pobega , classe 1999 , si trasferirà nuovamente dal Milan al Bologna in questa sessione estiva di calciomercato . Stavolta, però, per restarci in via definitiva.

Come testimoniano le immagini raccolte da Leonardo Bosello, giornalista di 'Radio Bruno', Pobega - che non è partito con il Milan per la tournée in Asia e Australia per perfezionare il suo passaggio in rossoblu - sta svolgendo questa mattina le visite mediche per il Bologna.