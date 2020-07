PM – Pioli-Rangnick e le voci sulla convivenza al Milan: ecco la verità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan vince e convince, e dunque sempre più tifosi si chiedono se sia giusto dire addio a Stefano Pioli, che, con grande professionalità, sta svolgendo un ottimo lavoro, portando la squadra rossonera a meno due punti dal quinto posto occupato dalla Roma.

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile convivenza tra Stefano Pioli e Ralf Rangnick, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, questa ipotesi è priva di qualsiasi fondamento. E’ impossibile dunque che nella prossima stagione il tedesco svolga il ruolo da dirigente mentre Pioli diriga contemporaneamente la squadra in panchina.

I motivi? Rangnick vuole puntare sui propri uomini e sulle proprie idee di lavoro, ma in realtà anche lo stesso Pioli difficilmente accetterebbe un ruolo in cui non gli sia garantita l’assoluta libertà di manovra. Dunque convivenza impossibile, con l’attuale allenatore del Milan che è destinato a lasciare la panchina rossonera a fine stagione. INTANTO IL CLUB ANNUNCIA LA CESSIONE DI SUSO, CONTINUA A LEGGERE >>>

