Pioli sul mercato Milan: “Pochi acquisti ma mirati”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, è stato intervistato da ‘Skrill’, premium sponsor del Milan. L’ex tecnico di Lazio e Inter ha parlato anche di calciomercato, confessando di essere in continuo contatto con la dirigenza rossonera: “Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo bisogno di pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis, con Paolo Maldini e Frederic Massara. Insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra”.

