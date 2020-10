Pioli: “Mancato arrivo di Bakayoko? Fiducia nei 4 centrali che ho”

Pioli sul mancato arrivo di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’ in onda su ‘Rai Radio 1’. L’ex allenatore di Inter e Lazio ha risposto anche alla domanda sul mancato arrivo di Tiémoué Bakayoko, poi trasferitosi al Napoli. “Noi pensiamo di essere a posto così. Abbiamo quattro centrocampisti centrali nei quali ho molta fiducia e che ritengo siano compatibili per giocare insieme. L’aspetto economico? Non l’ho mai trattato io”, le parole di mister Pioli.

