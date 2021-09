Pellegatti: “Oggi Castillejo decide: andrà al CSKA Mosca?” (Video)

Samu Castillejo dovrebbe decidere oggi se lasciare il Milan per il CSKA Mosca. Lo ha ricordato il giornalista sportivo Carlo Pellegatti

Daniele Triolo

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato della possibile cessione di Samu Castillejo al CSKA Mosca. Il calciomercato in entrata in Russia, infatti, chiuderà nella giornata di domani ed è ancora possibile, per il club rossonero, lasciar andare il suo numero 7, fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli.

"Oggi ci sarà la decisione di Castillejo, se andare al CSKA Mosca, oppure se rimanere al Milan per giocarsi qui le sue carte - ha sottolineato Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' -. Nel caso Castillejo volesse andare a Mosca, dovrebbe andare entro domani nella Capitale russa per visite mediche e firma sul contratto".

"Il gruppo Stellar, che cura da poco gli interessi di Castillejo, sta parlando con il CSKA Mosca - ha proseguito, poi, Pellegatti -, perché, per quanto riguarda l'accordo tra CSKA Mosca e Milan tutto è chiaro. Perché il Milan cederebbe Castillejo per la stagione 2021-2022 in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto". Milan, ha parlato Nesta: tutte le sue convinzioni sui rossoneri di Pioli >>>