Pedullà: “Tonali, capolavoro del Milan per un centrocampo da sballo”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato così il prossimo arrivo di Sandro Tonali in rossonero.

“Sandro Tonali è un capolavoro del Milan, soprattutto nella tempistica. L’Inter era in chiaro vantaggio fino a martedì, ma il club rossonero ha lavorato sotto traccia, ha recuperato, ribaltato, sorpassato. Nelle ultimissime ore l’Inter ha comunicato la rinuncia definitiva, ma il Milan aveva già le marce altissime”.

E nelle prossime ore, quasi sicuramente già domani, incontrerà Beppe Bozzo per gli accordi definitivi sull’ingaggio, probabile quinquennale da 2,5 milioni a stagione – ha proseguito Pedullà su Tonali -. Con il Brescia c’era già un’intesa per un totale tra i 35 e i 38 milioni, diritto oppure obbligo a questo punto cambia poco”.

“Semplicemente perché se spendi 10 milioni per il prestito hai deciso automaticamente di provvedere al riscatto, diritto o non diritto, oltretutto perché stai parlando di un talento in rampa di lancio come Tonali. L’Inter che ha cambiato idea non sminuisce, anzi nobilita il perfetto tempismo rossonero”, ha concluso Pedullà sul gioiello ormai quasi ex ‘Rondinelle‘.

