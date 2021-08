Pedullà: “Florenzi, stasera il via libera. Poi visite mediche col Milan”

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra il Milan e la Roma per Florenzi

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Roma per Florenzi. L'affare, come noto, è ormai in chiusura. Fumata bianca attesa nelle prossime ore, nonostante una leggera frenata: "È un’operazione scandita, nelle prossime ore, probabilmente già in serata è atteso il placet del Fondo Elliot per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Siamo ormai in dirittura, una scelta precisa da parte dell’ex PSG. Il via libera poi consentirà a Florenzi di presentarsi a Milano per svolgere le visite col suo nuovo club".