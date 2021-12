Panchina Spezia, Thiago Motta in bilico: contatti avviati con Giampaolo

La vittoria di Napoli potrebbe non bastare a Thiago Motta per salvare la panchina. Lo Spezia ha avviato i primi contatti con Marco Giampaolo

La vittoria al 'Maradona' contro il Napoli potrebbe rappresentare l'ultimo capitolo della storia di Thiago Motta allo Spezia. La dirigenza sta infatti pensando ad un cambio in panchina nonostante una storica vittoria arrivata in un momento non esattamente esaltante. Secondo quanto riferisce il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il club ha avviato i primi contatti con Marco Giampaolo. Il direttore sportivo Riccardo Pecini ha lavorato con l'ex Milan già ai tempi della Sampdoria e potrebbe rimettere in piedi un sodalizio allora molto positivo. Dopo le avventure deludenti con Milan e Torino, Giampaolo si rilancerà in Liguria?